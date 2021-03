Am Samstagabend wurde der Polizei Lichtenfels eine größere Menschenansammlung in der Austraße mitgeteilt. Die Beamten trafen vor Ort sechs Personen aus zwei Haushalten an. Da somit gegen die Maximalanzahl von fünf Personen, die im Infektionsschutzgesetz geregelt ist, verstoßen wurde, erhalten nun alle sechs eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.