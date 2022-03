Am Sonntag, 20. März, um 16 Uhr sind alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden in den Gemeindegruppen der Christuskirche zu einem Begegnungs- und Planungstreffen im evangelischen Gemeindehaus eingeladen. Neben dem Austausch über die aktuelle Situation in den Kreisen sollen Veranstaltungen und Planungen in der Kirchengemeinde bis zum Sommer vorbedacht werden. Zur Erleichterung der Vorbereitungen wird um eine Anmeldung bis Samstagnachmittag, 19. März, gebeten. red