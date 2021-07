Die Musikvereinigung Ebensfeld bietet am Samstag/Sonntag, 17./18. Juli, zwei Picknick-Konzerte an. Diese finden im Gartentheater am Gut Kutzenberg als Open-Air-Konzerte statt. Am Samstag tritt ab 17 Uhr das Blasorchester Ebensfeld auf. Am Sonntag ab 10 Uhr ist die Jugend an der Reihe. Das Jugendorchester , die Juniorband sowie die Bläserklassen haben dabei ihren großen Auftritt. Das Mitbringen von Getränken und Snacks ist ausdrücklich erwünscht. Die aktuellen Hygienevorschriften und Abstandsregeln sind einzuhalten. red