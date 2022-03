Im Verlauf der Faschingsferien beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Felder der Photovoltaikanlage sowie den Blitzableiter der Schule, so dass ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.

Unbekannter fährt gegen Türstock

Vermutlich ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte irgendwann zwischen Dienstag und Mittwoch in der Ringstraße den Türstock eines Anwesens. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Vier waren zu schnell unterwegs

Am Mittwochvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels auf der Staatsstraße 2203, Höhe Kreuzkapelle Isling, eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei mussten sie insgesamt vier Verkehrsteilnehmer beanstanden. Der Schnellste fuhr bei erlaubten 70 km/h mit 97 km/h in die Kontrollstelle. Ihn erwartet eine Anzeige mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Kennzeichen

auf Abwegen

Af dem Parkplatz der Adam-Riese-Halle in der St.-Georg-Straße wurden am Mittwoch die beiden Kennzeichen eines dort geparkten Ford entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein, Telefon 09573/22230, in Verbindung zu setzen.

Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Bad Staffelstein — Am Sonntagnachmittag wurde am Äußeren Frankenring ein 56-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Nachfrage gab er an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Er erhält eine Anzeige.

Gegen Beifahrer bestand Haftbefehl

Bei der Kontrolle eines Kleintransporters stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den Fahrer ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht. Der 46-Jährige wies zudem drogentypische Erscheinungen auf. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Beifahrer des Kleintransporters machte einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Wie sich herausstellte, wurde dieser per Haftbefehl gesucht. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Versicherungen

waren abgelaufen

Am Mittwochnachmittag wurden im Stadtgebiet zwei E-Scooter-Fahrer unabhängig voneinander kontrolliert. Beide Fahrzeuge besaßen lediglich ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021. Beide Fahrer erhalten eine Anzeige. pol