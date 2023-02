Damit Dorn-, Mönchs- und Gartengrasmücke, Heckenbraunelle und andere seltene Vögel im Frühling und Sommer wieder ein angenehmes Zuhause am Nassangerareal einnehmen können, gingen die Helfer beim ersten Pflegeeinsatz des Bund Naturschutz im neuen Jahr mit Astscheren, Handsägen und Muskelkraft zu Werke.

In mehrstündiger, schweißtreibender Arbeit schnitten die Helfer Hecken zurück, entfernten stark überhängende Zweige am Rand jeder Wiesenfläche und standortfremden Bewuchs an einem Schilfgürtel.

Mit vereinten Kräften zog man Äste beiseite und stapelte sie auf. Durch diesen Arbeitseinsatz werde nach Auskunft des BN-Kreisvorsitzenden Anton Reinhardt die Biodiversität des naturschutzfachlich wertvollen Grundstücks gesichert. red