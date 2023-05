„ Flora des Staffelbergs“ heißt die Veranstaltung der Kultur-Initiative Bad Staffelstein (Kis) am Samstag, 6. Mai, bei der Hermann H. Hacker, Vorsitzender der Kis, die Besonderheiten der Pflanzenwelt rund um den Staffelberg vorstellt.

Die Flora ist geprägt durch die geologischen Besonderheiten und die isolierte Lage des Staffelbergs im nahen, warmen Maintal. Auch dadurch, dass an diesem landschaftlich und touristisch so markanten Punkt immer wieder nicht heimische Pflanzen von Pflanzenliebhabern angesiedelt wurden, so dass man heute in einigen Fällen gar nicht mehr sicher weiß, ob bestimmte Arten schon immer heimisch waren oder nicht.

Die Führung beginnt um 14 Uhr am Parkplatz Romansthal am Staffelberg, dauert etwa zwei Stunden und ist kostenlos.

Eine Anmeldung im Vorfeld ist für die Wanderung nicht erforderlich. red