Die Pfarrbüros in Marktzeuln und Hochstadt sind von Dienstag, 10., bis Dienstag, 31. August, geschlossen. Die nächste Bürostunde ist am Donnerstag, 2. September, von 14 bis 18 Uhr in Marktzeuln . In dringenden Fällen übernimmt das Pfarrbüro in Schwürbitz die Vertretung (Telefon 09574/239). red