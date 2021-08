Nachdem Pastoralreferent Thomas Reich demnächst eine neue Stelle als Betriebsseelsorger übernehmen wird, wurde er kürzlich in einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Heilige Familie vom Pfarrer George Thottankara verabschiedet.

„Im Jahr 2006 haben wir zusammen begonnen und dann 15 Jahre gut zusammengearbeitet“, stellte der Pfarrer fest. In dieser Zeit habe Thomas Reich in Lichtenfels viel Gutes bewirkt. Zu seinen Aufgaben gehörten unter anderem die Vorbereitung der Firmungen, die Organisation der Zeltlager der Lichtenfelser Pfarreien, Lehrertätigkeit an der Grundschule, die Durchführung von Wortgottesdiensten und Beerdigungen.

Für den Pfarrgemeinderat bedankte sich der 2. Vorsitzende Ralf Höreth für seine hilfreiche Tätigkeit für die Pfarrei in den vergangenen 15 Jahren. Der evangelische Pfarrer Ralph-Peter Zettler bedankte sich auch im Namen der Pfarrerin Anne Salzbrenner für die gute ökumenische Zusammenarbeit. Da Thomas Reich in Trieb im Pfarrhaus wohnte (und auch weiterhin wohnen wird), und dadurch auch Ansprechpartner für alle kirchlichen Belange war, verabschiedete ihn George Thottankara auch in einem Gottesdienst in der Kirche in Trieb zusammen mit dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Bernhard Krauß.

Auch Pfarrer Neher, der im Übrigen ebenfalls seit 2006 in Lichtenfels ist, verabschiedete Thomas Reich in einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Thomas Reich begann seine pastorale Tätigkeit bereits vor 27 Jahren und war zunächst drei Jahre in Altenkunstadt sowie neun Jahre in Wiesenthau und als Jugendseelsorger im Dekanat Ebermannstadt im Einsatz, ehe er 2006 nach Lichtenfels kam. Dass er sich auch gerne mit handwerklichen Arbeiten beschäftigt, zeigt seine eineinhalbjährige Beschäftigung am Bau im Bamberger Umland im Anschluss an sein Studium. Dies machen auch seine Holzarbeiten in seiner Freizeit deutlich. So schuf er vor zwei Jahren eine künstlerisch mit verschiedenen Figuren und Motiven gestaltete Sitzgruppe aus Eichenholzstämmen, die neben dem Feuerwehrhaus in Trieb aufgestellt ist und zum Verweilen einlädt.

Das neue hauptberufliche Tätigkeitsfeld von Thomas Reich wird ab 1. September die Betriebsseelsorge, beziehungsweise Arbeitnehmerpastoral, im Nordosten des Bistums mit Sitz in Kronach sein.