Die Passionsandacht am heutigen Mittwoch um 19 Uhr in der Christuskirche bildet den Abschluss der Passionsandachten. Unter dem Thema "Lasten mittragen" wird an Simon von Kyrene erinnert, der half, das Kreuz Jesu zu tragen. Für die Teilnahme an der Passionsandacht gilt die FFP2-Maskenpflicht und Abstandsregelung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red