Der VdK Lettenreuth ist ein kleinerer Ortsverband . Doch die Wichtigkeit dieses Verbandes wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich, die Vorsitzende Barbara Schlottke eröffnete. Die Corona-Pandemie machte regelmäßige Treffen fast drei Jahre nicht mehr möglich. Dennoch sei der VdK in Lettenreuth ein wichtiger Ansprechpartner für die Ratsuchenden auf dem Sektor der gesamten Sozialversicherung geblieben. Es habe sich gezeigt, dass es für den Erfolg und die Zukunftsfähigkeit des VdK wichtig sei, dass Menschlichkeit vor Ort vorgelebt wird.

Der Ortsverband Lettenreuth hat zurzeit 61 Mitglieder. Am Schluss ihrer Ausführungen dankte Barbara Schlottke allen, die sie in den vergangenen Jahren unterstützt hatten. Recht zügig – trotz einiger Änderungen – gingen die erforderlichen Neuwahlen über die Bühne. Erste Vorsitzende und Schriftführerin blieb Barbara Schlottke. Außerdem wurden gewählt: Zweite Vorsitzende Juliane Sünkel, Schatzmeister Rolf Herter, Vertreterin der Frauen Gabriele Hetzel und Beisitzer Heinrich Wildner. Für die Beauftragten zum Kreisverbandstag wurden Barbara Schlottke und Rolf Herter gewählt. Ihre Ersatzleute sind Gabriele Hetzel und Heinrich Wildner.

Die wiedergewählte Vorsitzende dankt den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Melanie Mattausch und Renate Fuß für ihre langjährige Arbeit mit kleinen Präsenten.

Hilfe in nicht einfachen Zeiten

Stellvertretende Kreisvorsitzende Monika Faber führte aus, dass die Mitglieder in einer nicht einfachen Zeit die Hilfe des VdK gerne annehmen. Schade sei, dass aber danach viele wieder austreten. Der VdK steht für Ratsuchende, die Unterstützung in vielerlei Lebensfragen benötigen.

Unter Beifall der Versammlung überreichte sie im Anschluss an Heinrich Wildner für seine 30-jährige Mitgliedschaft im VdK die Treuenadel in Gold, was eigentlich recht selten vorkomme. Diese erhielt auch Adolf Schnapp, der leider nicht persönlich anwesend sein konnte. Weitere Ehrungen erhielten für zehn Jahre Mitgliedschaft Georg Heinrich und Simone Baier sowie für 15 Jahre Mitgliedschaft Roland Stöcker.

Mit einem schönen Gedanken, den die Vorsitzende allen mit auf den Weg gab, endete diese Jahreshauptversammlung: „Das Leben ist ein Auf und Ab. Heute bist du glücklich und zufrieden und morgen schon bist du eingedeckt mit Problemen und Sorgen. Bereits nach kurzer Zeit lachst du wieder darüber und freust dich deines Lebens. Weise Menschen raten dazu, nicht zu urteilen, sondern das Leben anzunehmen, wie es ist. Was wäre denn ein Leben, das nur aus Sonnenschein oder Regen bestünde? Indem wir versuchen, in unserer Mitte zu bleiben, erlangen wir mehr Gelassenheit und inneren Frieden.“

Roland Dietz