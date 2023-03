Der SPD-Ortsverein Unterlangenstadt ist klein. Aber die Mitglieder sind da, wenn man sie braucht. Das zeigte sich auch bei der Jahreshauptversammlung.

Nach der Begrüßung durch den SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Egon Neder, bezifferte er die Mitgliederzahl auf zehn, davon acht Männer und zwei Frauen. Er gab einen Rückblick auf die kommunalpolitischen Ereignisse und die wichtigsten Baumaßnahmen der Gemeinde.

Seit 50 Jahren dabei

Ein besonderer Tagesordnungspunkt war dann die Ehrung von Alfred Partheymüller. Er wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde und einer Ehrennadel ausgezeichnet. In der Laudatio hieß es, dass er 1973 dem Ortsverband beigetreten sei. Er nimmt an jeder Sitzung teil und ist immer da, wenn etwas zu tun ist. Er hat sich um den Ortsverband verdient gemacht und man kann sich auf seine Unterstützung verlassen. Den Glückwünschen schlossen sich die Mitglieder an.

Als Delegierte für die Europaunterbezirkskonferenz zur Europawahl 2024 wurden Egon Neder und als Stellvertreter Frank Neder gewählt. Für die Aufstellungskonferenz zur Landtagswahl 2023 wählten die Mitglieder als Delegierte Egon Neder und Otto Betz sowie als Stellvertreter Frank Neder und Werner Knoth.

Sabine Gross, Kandidatin für die Landtagswahl, stellte sich und ihre politischen Ziele dem Ortsverband vor. Zweitstimmenkandidat Matthias Voelkel stellte sich ebenfalls der Versammlung vor. Jochen Körner, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Redwitz, informierte über die Kommunalpolitik.