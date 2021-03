Die Otto-Group beabsichtigt, Kollegen ein freiwilliges und kostenfreies Impfangebot zu machen, sobald Unternehmen in Deutschland die Genehmigung erhalten, Impfungen in der Belegschaft durchzuführen, und die breite Verfügbarkeit von Impfstoffen sichergestellt ist. Außerdem will die Otto-Group ihren an den jeweiligen Standorten in Präsenz Beschäftigten zeitnah voraussichtlich zwei Selbsttests pro Woche anbieten. Damit stellt sich der Konzern ausdrücklich hinter den Aufruf der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zur Unterstützung der Teststrategie von Bund und Ländern.

Hans-Christian Müller, personalverantwortlicher Geschäftsführer der Baur-Gruppe, unterstreicht: "Das Impf- und Selbsttestangebot soll dann natürlich auch für die Baur-Gruppe Deutschland gelten. Unser Krisenstab plant derzeit, wie wir dieses freiwillige Angebot auch an unseren Standorten in Oberfranken umsetzen können."

Die Baur-Gruppe betreibt Standorte in Burgkunstadt , Altenkunstadt, Weismain, Sonnefeld, Bayreuth, Neustadt bei Coburg und Grub am Forst mit insgesamt rund 4200 Mitarbeitern.

Das Impfkonzept soll dann als adaptierbare Blaupause für alle anderen Konzernunternehmen in Deutschland und eventuell auch an Standorten in anderen Ländern dienen.

Der Leitgedanke bei der Impfkonzeptentwicklung und Umsetzungsvorbereitung ist die möglichst schnelle und breite Immunisierung der Belegschaften der Otto-Group.

Um das Infektionsgeschehen noch früher zu erkennen, kommen schon seit Monaten sehr gezielt in betriebskritischen Bereichen wie zum Beispiel der Logistik Schnelltests zum Einsatz. red