Anlässlich der Jahreshauptversammlung des Mainecker Gesangvereins konnte Vorsitzender Detlef Thorwesten eine spezielle Ehrung vornehmen. Für 75 Jahre Mitgliedschaft im Verein erhielt Otto Bähr eine besondere Urkunde. Damit kann der Jubilar auf mehr als die Hälfte des Vereinslebens zurückblicken, denn in diesem Jahr besteht der Verein 130 Jahre.

In der Gastwirtschaft Heinkelmann begrüßte Vorsitzender Detlef Thorwesten die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Sein besonderer Gruß galt Dritter Bürgermeisterin Allmuth Schuhmann, die die Grüße der Gemeinde überbrachte, sowie Gemeinderat Gunther Czepera.

In seiner Laudatio für Otto Bährs 75 Mitgliedsjahre beim Gesangverein stellte Thorwesten das Wirken des allseits beliebten Maineckers heraus. Bähr war aber nicht nur einfaches Mitglied oder Sänger, sondern stand dem Chor jahrzehntelang als Leiter vor – und dies nicht nur in Maineck, sondern auch bei anderen Chören im Landkreis. Mittlerweile hat Bähr, der immer noch als Organist die Gottesdienste in vielen Gemeinden ausschmückt, die Leitungen in jüngere Hände gelegt.

Die von allen Seiten als gelungen empfundene Versammlung schloss mit einem gemeinsamen Essen und der Hoffnung, dass sich bald wieder mehr Freunde dem Singen anschließen und so den Fortbestand des Vereins sichern. red