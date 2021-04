Weil pandemiebedingt die meisten Aktionen der Ortsvereine ausfallen mussten, hatten sich die Betreuerinnen der Rosenkinder zu Ostern etwas einfallen lassen: Zwar konnte die Osternestsuche nicht wie geplant stattfinden, dafür wurde aber eine Osterrallye organisiert.

Vorab wurde ein Plan an die Kinder verteilt und ein Zeitfenster festgelegt. So konnte jede Familie am Ostersamstag durchs Dorf ziehen und verschiedene Aufgaben bewältigen. Bereits zu Hause hatten die Kinder Ostereier bemalt, die zu Beginn der Rallye am Osterbrunnen aufgehängt wurden. Anschließend mussten die Kinder an verschiedenen Stationen Aufgaben erledigen. Damit auch das Gärtnern nicht zu kurz kam, wurden am Spielplatz Kressehühner bepflanzt. Zum Abschluss schrieben die Kinder ihre Namen am Feuerwehrhaus mit Kreide auf den Boden und gingen auf Osternestsuche. red