Die Initiatoren des Bürgerbegehrens „2 statt 4“ wollen vor der heutigen Gemeinderatsitzung bei einem Ortstermin in Kutzenberg das Bauvorhaben und dessen Problematik beleuchten. Interessierte sind eingeladen. „Eine dermaßen konzentrierte Planung von praktisch drei neuen Straßen in unmittelbarer Nähe eines Klinikums im Abstand von 100 Metern dürfte weit und breit nicht mehr zu finden sein“, steht in der Ankündigung. Vertreter des Bürgerbegehrens und vom Bund Naturschutz sind heute von 17.30 bis 18.30 Uhr auf dem Feldweg unterhalb der Küche von Kutzenberg anzutreffen. red