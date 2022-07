In der halbstündigen Orgelmatinee am morgigen Sonntag, 10. Juli, um 11.30 Uhr Margareta Hürholz aus Köln zu Gast. Sie spielt Werke von Georg Muffat, Johann Pachelbel und Johann Sebastian Bach . Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für den Erhaltung der Seuffert-Woehl-Orgel gebeten. Margareta Hürholz ist Konzertorganistin und emeritierte Professorin für künstlerisches Orgelspiel an der Hochschule für Musik in Köln. Foto: red/Foto:Hans Zapf