Am Freitag, 23. Juli, findet um 18.30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Lichtenfels ein Orgelkonzert mit Matthias Grünert , dem Kantor der Dresdner Frauenkirche , statt. Das Konzert ist Teil der „Orgel-Fahrt“ Franken-Thüringen. Die OrgelFahrt ist ein Konzertprojekt mit dem Frauenkirchenkantor. Ein ehrenamtliches Team organisiert die Fahrten in die Regionen Thüringen und Franken. Der Eintritt zu diesem besonderen Orgelkonzert ist frei. red