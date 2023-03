Der Leipziger Gewandhausorganist Michael Schönheit gastiert am Ostersonntag , 9. April, ab 17 Uhr in der evangelisch-lutherischen Schlosskirche in Lahm.

Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach , Felix Mendelssohn-Bartholdy und anderen.

Michael Schönheit ist Bachpreisträger, seit 1986 Leipziger Gewandhausorganist und Leiter der Merseburger Orgeltage seit 1994 eines der führenden Orgelfestivals in Deutschland.

Er unterrichtet Orgelspiel an der Musikhochschule Nürnberg. Seine internationale Konzerttätigkeit führt in über Europa hinaus bis nach Japan und in die USA.

Kartenreservierungen sind unter herbstorgel.itzgrund-evangelisch.de/lahmer-konzerte/ möglich. red