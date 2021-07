Das private berufliche Schulzentrum der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste (GGSD) in Coburg veranstaltet am Mittwoch, 21.Juli, um 17 Uhr einen Online-Informationsabend zu den Ausbildungen zur Heilerziehungspflege und zur Heilerziehungspflegehilfe. Interessenten erhalten einen Überblick über die Ausbildungsinhalte, Zugangsvoraussetzungen sowie die Einsatzbereiche und können per Live-Chat Fragen stellen. Der Zugangslink sowie weitere Informationen sind unter www.ggsd.de/veranstaltungen zu finden. red