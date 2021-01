Im Rahmen einer Sachbearbeitung sahen Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels am Dienstagabend eine 22-Jährige aus dem Landkreis Würzburg neben ihrem Fahrzeug in der Schafgasse in Schney stehen. Den Polizisten war bekannt, dass die junge Frau derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie gab auf Nachfrage an, dass eine Bekannte ihr Auto an die Örtlichkeit gefahren hatte. Diese Behauptung stellte sich aber schnell als falsch heraus, woraufhin die 22-Jährige doch zugab, selbst gefahren zu sein. Außerdem konnten die Beamten leichten Alkoholgeruch wahrnehmen, der sich mit einem Atemalkoholwert von 0,64 Promille auch bestätigte. Die 22-Jährige wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze verantworten müssen. po