„Kulturspur“, so lautet das Motto des diesjährigen „Tag des offenen Denkmals “ am Sonntag, 11 September. In Wolfsdorf ist das Wohnhaus Krausenbachstraße 21 (alte Hausnummer 18), „Haus der Vierzehnheiligen-Schweitzer-Familie Stengel“, geöffnet. In der Denkmalliste wird es als „zweigeschossiges Wohnstallhaus mit Satteldach, straßenseitigem Halbwalm und verschiefertem Fachwerk“ bezeichnet, das in das 18. Jahrhundert datiert wird.

Zwischen 11 und 16 Uhr besteht die Möglichkeit das von sämtlichen Einbauten der 1950 bis 1970er Jahre entkernte Wohnhaus mit seinem Fachwerk im Inneren zu besichtigen. Eine Einführung in die Geschichte dieses Gebäudes gibt an diesem Sonntag Stadtarchivarin Adelheid Waschka M.A. um 11 Uhr.

In die Marien-Kapelle

Auch die neogotische St.-Marien-Kapelle, Kapellenweg 7, welche auf eine im Jahr 1858 getätigte Stiftung des Staffelsteiner Schlossermeisters Rudolph zurückgeht und vor 160 Jahren (Januar 1862) geweiht wurde, ist geöffnet. Zeitgleich findet in Wolfsdorf der Dorf-Flohmarkt statt. red