Zu ihrer ersten Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des neu gegründeten Vereins „Unabhängige Bürger Redwitz “ (UBR).

Vorsitzender Jochen Mantel erklärte, dass es in den letzten Jahren sicherlich ungewöhnlich sei, einen Verein zu gründen. Denn die Bereitschaft, sich zu engagieren und gegebenenfalls auch den Kopf hinzuhalten, nehme in der Bevölkerung eher ab. Ob man mit dem neuen Verein UBR nun gegen den Strom schwimme oder absolut im Trend liege, müsse jeder für sich selbst beurteilen. „Die Idee, einen Verein zu gründen, der hinter der Gemeinderatsfraktion der Unabhängigen Bürger steht, gab es schon 2019“, blickte Mantel zurück. Allerdings hätten die Aufgaben im Vorfeld der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl die volle Aufmerksamkeit gefordert.

Die Gründung erfolgte am 6. Mai 2022. Nun galt es, die lose Wählergemeinschaft der UBR in einen Verein zu überführen. Mit Freude verkündete der Vorsitzende , dass es gelungen sei, die positive Stimmung und den Zusammenhalt einer „guten Truppe“ in das neue Vereinsleben einzubringen.

In der Folge fanden mehrere Vorstandssitzungen und Aktivitäten statt. Es ist festzustellen, dass der Verein „Unabhängige Bürger Redwitz “ und seine Mitglieder aktiv am Ortsgeschehen teilnehmen.

Herausforderungen annehmen

Neben der Vorstellung der Vereinsaktivitäten warb der Vorsitzende um weitere Mitglieder . Alle Freigeister, die sich für ihre Gemeinde engagieren und sich nicht in ein parteipolitisches Korsett zwängen lassen wollen, seien willkommen, so Mantel. Neben der Unabhängigkeit sei der UBR ein toleranter Umgang mit allen Menschen und anderen Gruppierungen wichtig.

Als nächste Herausforderung sieht der UBR die erneute Aufnahme von Asylbewerbern auf die Gemeinde zukommen. Es bringe aber nichts, zu schimpfen, sondern man müsse offen mit der Situation umgehen und das Beste daraus machen.

Trotz aller Herausforderungen ist sich auch Bürgermeister Jürgen Gäbelein bewusst, dass man immer darauf achten muss, den Spagat zwischen der Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben, der Erfüllung von Wünschen und den zur Verfügung stehenden Finanzen zu schaffen. che