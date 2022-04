Schon vier Mal seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar riefen die evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Bad Staffelstein gemeinsam auf, die Stimme im ökumenischen Friedensgebet zu erheben. Dieses findet im Wechsel in der katholischen Pfarrkirche Sankt Kilian und der evangelischen Dreieinigkeitskirche in Staffelstein statt.

Menschen leiden und sterben und keiner weiß, wie lange, wie weit und in welcher Form der Krieg sich noch ausbreiten wird. Diese Sorge und die Fürbitte für die betroffenen Menschen wird in der halbstündigen Andacht vor Gott gebracht. Zu Beginn zündeten die evangelische Pfarrerin Sabine Schmid Hagen, der evangelische Pfarrer Matthias Hagen und der Gemeindereferent Matthias Beck ein Licht für den Frieden an.

„Laufen unsere Gebete ins Leere? Laufen die Worte der Heiligen Schrift ins Leere angesichts der Brutalität, mit der der russische Machthaber Wladimir Putin auf die Menschen seines Nachbarlandes einschlägt?“, fragte Sabine Schmid Hagen die Besucher in der Dreieinigkeitskirche. „Der Prophet Jesaja fordert uns auf, zu vertrauen und zu beharren. Denn, so lässt er Israel in einer der schwersten Krisen des Volkes ausrichten: Gottes Wort läuft niemals ins Leere.“

Die Pfarrerin lud für den 26. April in die Dreieinigkeitskirche und den 3. Mai in die Pfarrkirche St. Kilian, jeweils um 19 Uhr. Weiterhin finden im April Friedensgebete in der Uetzinger Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, zusammen mit der ökumenischen Initiative „ProChrist Lichtenfels“, und in der Ebensfelder Pfarrkirche Maria Verkündigung statt.

„Bei uns in Uetzing sind auch Ukraine-Kriegsflüchtlinge beim Friedensgebet anwesend“, erzählt die Wortgottesdienstleiterin Kerstin Weis. Beim letzten Friedensgebet in Uetzing erzählte sie eine Geschichte aus der Ukraine, die sie sehr berührte „Es gibt ein Video, das im Internet kursiert. Darin wird eine alte Frau gezeigt, die schwer bewaffneten Soldaten entgegentritt und sie auffordert ihr Land und ihre Landsleute in Frieden zu lassen. Als die alte Frau erkennt, dass ihre Worte nichts bewegen können und die Männer weiter vordringen werden, macht sie einen letzten Versuch: Sie holt eine Handvoll Sonnenblumenkerne heraus und gibt sie den jungen Soldaten. Dabei sagt sie: ,Wenn ihr unbedingt kämpfen wollt, dann steckt diese Samen in eure Hosentaschen, damit auf euren Gräbern zumindest Blumen blühen!’“

Diese Geschichte zeige die ganze grausame Situation des Krieges, bemerkte Kerstin Weis. Der Mut dieser Frau sei bewundernswert. Die Geschichte habe die Dramatik einer so unnötigen Aggression ausgedrückt.

Am Ende des Uetzinger Friedensgebets bekam jeder Besucher Sonnenblumenkerne für zu Hause. gkle