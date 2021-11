Im Jahr 2022 bieten die oberfränkischen Kreisfachberater für Gartenbau zusammen mit dem Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege einen Ausbildungskurs zur/zum „zertifizierten Obstbaumpfleger/in“ an. Der Kurs erstreckt sich über sieben Einheiten und findet immer samstags statt. Interessentinnen und Interessenten werden gebeten, sich bei Kreisfachberater Michael Stromer in der Umweltstation des Landkreises Lichtenfels in Weismain (Tel. 09575/921455 oder per Mail umweltstation@landkreis-lichtenfels.de) zu melden. Anmeldeschluss ist am 10. Dezember 2021. red/Foto: Michael Stromer