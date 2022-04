Am kommenden Freitag, 8. April, ist es nun also soweit. Mit zweijähriger Verspätung fällt der Startschuss zu „ Oberfranken leuchtet in Marktzeuln “, einer Aktion von Oberfranken Offensiv. In den folgenden zehn Tagen werden auf einer festgelegten Strecke ortsprägende beziehungsweise optisch anziehende Objekte illuminiert. Verantwortlich für die Gestaltung und Ausführung zeichnen das Coburger Designforum Oberfranken und die Fakultät „Design“ der Hochschule Coburg unter Leitung von Dipl.-Ing. Michael Müller . Am Montag begannen die Aufbauarbeiten, die jeweils in den Abendstunden durchgeführt werden.

Vorgesehen ist zunächst eine Auftaktveranstaltung am Freitag, 8. April , ab 19.30 Uhr. Treffpunkt hierfür ist der Parkplatz an der Brauhausstraße. Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech wird die Gäste begrüßen, darunter die Regierungspräsidentin von Oberfranken , Heidrun Piwernetz, und Bezirkstagpräsident Henry Schramm .

Michael Müller wird das gesamte Projekt vorstellen. Die Feierlichkeit wird durch musikalische Einlagen vom Musikverein Marktzeuln umrahmt, der Liedvortrag vom Bänkelsänger-Duett Tanja Degen und Heinz Fischer soll auf die 950-jährige Geschichte der Marktgemeinde einstimmen.

Für das leibliche Wohl sorgen die Jugendfeuerwehr und der Geflügelzuchtverein Marktzeuln . Nach dem Rundgang durch das illuminierte Marktzeuln unter Leitung von Michael Müller gibt es einen weiteren Höhepunkt: Das ursprünglich für das 950. Jubiläum geplante Feuerwerk wird an diesem Abend gegen 21.15 Uhr stattfinden. Abgebrannt wird es am Mühlenweg, so dass es vom Brauhaus und der Uferpromenade der Rodach bestens einsehbar sein wird.

Bleibt zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt und recht viele Gäste aus nah und fern dieses Event bewundern und im schönen Fachwerkort verweilen. fis