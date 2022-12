Das Bayerische Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels bietet in dieser und in der nächsten Woche wieder freie Impfstunden im Impfzentrum in Lichtenfels, Gabelsbergerstraße 22, an. Zusätzlich werden an diesem Samstag, 17. Dezember, im BRK-Elterntreff in Altenkunstadt (Klosterstraße 12) sowie in der nächsten Woche von Dienstag bis Donnerstag (20. bis 22. Dezember) in der Braumanufaktur Lippert, von 13.30 bis 16.30 Uhr Impfungen angeboten.

Das Impfzentrum in der Gabelsbergerstraße 22 in Lichtenfels hat am Samstag, 17. Dezember, sowie in der kommenden Woche von Dienstag bis Donnerstag, 20. bis 22. Dezember, jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Am Freitag, 23. Dezember, ist langer Impftag: Geimpft wird von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 18.30 Uhr.

Im Rahmen der freien Impfstunden im Impfzentrum sind – ohne Terminvereinbarung – alle Impfungen gegen Covid-19 möglich, auch Auffrischungsimpfungen mit dem neuen Impfstoff gegen die Omikron Sublinien „BA.4/5“. Dieser ist nun auch für Impfungen von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren verfügbar. Auch bei den mobilen Impfungen werden Impfungen gegen die Sublinien „BA.4/5“ angeboten.

Die Bayerischen Impfzentren , so auch das Lichtenfelser Impfzentrum , werden zum 31. Dezember geschlossen.

In den kommenden zwei Wochen bis 30. Dezember werden im Landkreis Lichtenfels zusätzlich weitere mobile Impfaktionen angeboten: außer in Altenkunstadt auch in der Brauereimanufaktur Lippert in Lichtenfels. Die jeweiligen Termine sind unter lkr-lif.de/impfzentrum zu finden. red