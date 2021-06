Ein 30-Jähriger wurde am Donnerstag mit seinem E-Scooter auf der Langheimer Straße von der Polizei kontrolliert – er war mit einem Versicherungskennzeichen des Jahres 2020 unterwegs. Der Mann gab zu Protokoll, den E-Scooter erst am Vortag so erworben zu haben – im Glauben, dass ein gültiger Versicherungsschutz gegeben sei.