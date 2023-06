Der Kreisverband der CSU-Senioren-Union Lichtenfels hat kürzlich turnusgemäß einen neuen Vorstand gewählt. Die Senioren-Union ist die Interessenvertretung der älteren Parteimitglieder ab 60 Jahren. Die Wahlergebnisse gehen aus einer Pressemitteilung der Partei hervor: Vorsitzender ist Robert Gack, seine Stellvertreter Melita Braun, Walter Mackert und Andrea Starker. Schatzmeister ist Reinhard Köhlerschmidt, Schriftführer sind Gerd Schubert und Andrea Starker. Als Digitalbeauftragte fungiert Melita Braun. Beisitzer sind Otto Dinkel, Helmut Fischer und Herbert Haar.

Die Ziele der CSU-Senioren-Union Lichtenfels sind nach eigenen Angaben unter anderem: Generationengerechtigkeit, Beteiligung an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Planungssicherheit und Verlässlichkeit bei der sozialen Sicherung, Teilhabe am Fortschritt der Gesellschaft sowie eine gute Zukunft für Kinder und Enkelkinder.

Robert Gack, der bisherige und neu gewählte Kreisvorsitzende, stellte während der Vorstandssitzung fest, dass in Zeiten des demografischen Wandels, in denen nun die große Gruppe der Baby-Boomer im Rentenalter ist beziehungsweise kurz davorsteht, sei es wichtig, dass diese Gruppe, die maßgeblich am wirtschaftlichen Aufschwung in unserem Land beteiligt war, ein Sprachrohr in der Politik findet. red