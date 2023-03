Bei der Jahreshauptversammlung der Spielvereinigung Isling gab es einen Wechsel im Vorstand: Hans Zeulner ist neuer Vorsitzender . Er löst damit Frank Denscheilmann ab, der nach sechs Jahren nicht mehr zur Verfügung stand. Auch Lukas Hoch, der dem Verein als Kassier diente, verzichtete auf eine weitere Amtszeit.

Trotz der wiederholten Absage der Beachsoccer-Veranstaltung fanden 2022 wieder Veranstaltungen im Sportheim statt. Alexander Pieper berichtete von einer sportlichen Veränderung in der ersten Mannschaft. Mit Thomas Wachsmann übernahm zur neuen Saison ein neuer Trainer die SpVgg. Die Vorbereitung startete durchwachsen und das Trainingslager in Isling musste wegen Corona vorzeitig beendet werden. In einer Saison mit Höhen und Tiefen belegt die Mannschaft derzeit den elften Tabellenplatz.

Frank Weiß berichtete in seinem Jugendbericht über die F- und G-Jugend. Vorsitzender Frank Denscheilmann dankte den Jugendtrainern für ihr Engagement und informierte, dass die Spielvereinigung derzeit 232 Mitglieder zählt. Anschließend wurde die Verdienstnadel in Bronze mit Kranz an Stefan Schütz und Alexander Pieper verliehen.

Verabschiedet wurden Lukas Hoch nach sechs Jahren als Kassierer und Johannes „Hansel“ Schütz nach 37 Jahren im Vorstand.

Neuer Vereinsführung

Die 54 Mitglieder wählten für die nächsten zwei Jahre eine neue Vereinsführung: Zum Vorsitzenden wurde Hans Zeulner gewählt. Steffen Zollnhofer wurde als Zweiter Vorsitzender bestätigt. Dritter Vorsitzender und gleichzeitig Schatzmeister ist nun Thomas Schilling. Als neue Kassenprüfer wurden Regina Handke, Fabian Liebich und Hans Scheumann gewählt.

Als Schriftführerin steht weiterhin Lisa Schütz zur Verfügung.

Dem neuen Vereinsvorstand gehören Volker Denscheilmann, Jochen Schmitt, Christian Kaupert, Daniel Zeulner, Andreas Betz, Jonathan Knauer, Alexander Pieper, Stefan Schütz, Steffen Stöcker, Stefan Zapf, Markus Zeulner und Andreas Zollnhofer an. gkle