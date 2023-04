Der Blick richtet sich auf 2024: Im kommenden Jahr wird der Gartenbauverein ein halbes Jahrhundert alt und will dies mit einem Jubiläumswochenende rund um Erntedank gebührend feiern. Doch bis dahin gibt es im Bundesgolddorf von 1977 noch viel zu tun. Vor allem die vielen Medaillen, die das Dorf bereits erhalten hat, sollen bis dahin gebührend präsentiert werden. Das neue Logo des Gartenbauvereins ist schon fertig. Die Keramikmedaillen der Siege im Dorfwettbewerb, darunter die Goldplakette, sind seit dem Neubau des Feuerwehrhauses eingemottet.

Die angedachte Sandsteinstele war jedoch zu teuer. Auf Wunsch des ehemaligen Vorsitzenden Harald Hümmer wird die jetzige Vorsitzende Angela Hennemann noch einmal bei der Gemeinde nachfragen, ob man eine solche „Siegessäule“ gemeinsam finanzieren könnte, aber es gibt bereits einen Plan B. Wie die zweite Vorsitzende Sonja Göbel erläuterte, könnte man sich eine Pflanzspirale am Goldbrunnen oder eine Schmetterlingsblumenwiese vorstellen, in die die Medaillen eingearbeitet werden. Dazu will der Verein das Gespräch mit der Kreisfachberaterin Claudia Kühnel suchen. „Schon beim Dorfwettbewerb wurde bemängelt, dass der Bereich um den Goldbrunnen nicht besser bepflanzt ist. Das werden wir jetzt in Angriff nehmen“, so Göbel.

Bunt und voller Symbolik

Bis zum Frühjahr 2024 soll alles fertiggestellt sein. Die Siegesplaketten aus Acryl aus den Jahren 2016 bis 2018 ( Oberleiterbach holte Silber auf Landesebene) sollen im Gemeindehaus aufgehängt werden. Spätestens im Herbst 2024. Zu den Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr gehört auch das neue Logo. Die zweite Vorsitzende Sonja Göbel stellte zwei Vorschläge vor, die sie selbst erarbeitet hatte. Beide waren bunt, beide voller Symbolik: Ähren als G, Wasser, Erde, Luft und ein Spaten im B und eine Tulpe als V. Und natürlich ein goldenes Blatt als Symbol für das Golddorf. „Beide Logos sind sehr gelungen“, lobte Harald Hümmer. Die Mitglieder hatten die Qual der Wahl. Doch am Ende fiel das Votum eindeutig aus.

In ihrem Rechenschaftsbericht blickte die Vorsitzende Angela Hennemann anschließend auf verschiedene gesellige Veranstaltungen zurück

Was wird aus dem Trinkbrunnen?

Eine unerfreuliche Nachricht hatte Dritter Bürgermeister Andreas Schonath im Gepäck. In Oberleiterbach befindet sich der einzige Trinkbrunnen im Markt Zapfendorf, der die Pilger auf dem Jakobsweg mit erfrischendem Wasser versorgt. Doch nun fordert der Staat in einem Schreiben des Landratsamtes, die Trinkwasserbrunnen alle vier Wochen zu beproben – für 150 Euro pro Untersuchung.

Schonath machte wenig Hoffnung, dass die Gemeinde das leisten könne. Dennoch bat Harald Hümmer, das Thema im Gemeinderat anzusprechen und sich für den Pilgerbrunnen einzusetzen. mad