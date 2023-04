Flecht-Interessierte können sich auf das neue Flechtkursprogramm freuen . Im Sommersemester (von Mai bis Oktober) gibt es wieder eine große Auswahl an Dekorationsobjekten und Nützlichem für Haus und Garten zu flechten.

Das Flechten mit Weide bietet eine naturnahe Möglichkeit der Gartengestaltung mit ökologischem Mehrwert für die heimische Flora und Fauna. Aus Weide kann man nicht nur dekorative Gegenstände für Garten und Terrasse flechten – sie eignet sich auch zur Herstellung von Nützlichem und kreativer Deko für das Zuhause.

Weidenruten lassen sich z. B. zu Einfassungen, Rankhilfen, Sichtschutz und Blumenkasten weiterverarbeiten. Daraus können aber auch Kränze, charmante Tischdekorationen, stimmungsvolle Lichter, hängende Objekte und vieles mehr entstehen.

Mehr als 25 Objekte geplant

In den rund 40 Kursen mit etwa 25 verschiedenen Flechtprojekten gibt es Schritt-für-Schritt-Anleitungen von erfahrenen Kursleitern, mit denen nicht nur Flechterfahrene, sondern auch Ungeübte wunderschöne Ergebnisse erzielen.

Die Kursteilnehmer bekommen Einblicke in ein uraltes Handwerk mit einer sehr langen und berühmten Tradition in der Region. In Zeiten, in denen die Themen Nachhaltigkeit und Ressourcen-Verbrauch an Bedeutung gewinnen, ist dieses Handwerk ökologisch besonders wertvoll. Seit 2016 ist das Flechthandwerk sogar als immaterielles Kulturerbe in Deutschland anerkannt.

Alle angebotenen Kurse finden im Stadtschloss Lichtenfels bzw. bei schönem Wetter im Au-ßengelände statt.

Dabei ist das Material inklusive, Werkzeug und Schürzen sind vorhanden.

Weitere Infos zum Angebot und Möglichkeiten zum Anmelden finden sich im aktuellen Programmheft, erhältlich bei der Tourist-Information Lichtenfels , Bamberger Str. 3a (Tel. 09571/795-101) sowie unter flechtworkshops.de. red