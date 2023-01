Zwar gab es beim 1. FC Woffendorf auch in sportlicher Hinsicht im vergangenen Jahr viele Veränderungen, insbesondere mit der Auflösung des Fusionsvereins, dennoch ging das Vereinsleben reibungslos vonstatten. Umso erfreulicher bei alledem, dass auch die gesellschaftlichen Ereignisse des Fußballclubs wieder lebhaftere Besucherzahlen zu verzeichnen hatten.

Mit einem Willkommensgruß eröffnete Vorsitzender Robert Hümmer die Jahreshauptversammlung und hieß alle Ehrenmitglieder, Mitglieder, Fußballfreunde und Ehrenmedaillenträger der Gemeinde herzlich willkommen.

Herausvorderndes Jahr

Bei seinem eigentlichen Rechenschaftsbericht bezeichnete Vorsitzender Robert Hümmer dann 2022 als ein außergewöhnliches und herausforderndes Vereinsjahr. Neben verschiedenen Veranstaltungen im Vereinsheim hatten sich die Mitglieder im vergangenen Jahr auch mit der Auflösung des Fusionsvereins zu befassen, was einvernommen vollzogen wurde. Bald rückten auch die gesellschaftlichen Aktivitäten des Vereins dann wieder in den Mittelpunkt und man wirkte bei der Triathlon-Veranstaltung mit, es gab eine Johannifeier und die Kirchweih, die in bewährter Weise abgehalten wurden. Auch das beliebt Galgenberg-Waldfest konnte wieder stattfinden.

Einen Einblick des sportlichen Geschehens vermittelten Spielleiter Franz Ritzel und Jugendleiter Christian Wagner , wobei letzterer den Spielbetrieb der Nachwuchsmannschaften, mehrere sind dabei in Form einer Spielgemeinschaft aktiv, aufzeigte.

Besondere Auszeichnung

Eine besondere Ehrung gab es anschließend für Klaus Barnickel, der bereits am 1. April 1970 in den Vereins eingetreten war und sowohl als aktiver Spieler tätig war, als bis dato auch unzählige ehrenamtliche Stunden erbrachte.

Deshalb konnte Vorsitzender Robert Hümmer auch den Beschluss des Vorstands bekanntgeben, wonach Klaus Barnickel zum „Ehrenmitglied“ ernannt wurde. Hümmer überreichte die entsprechende Urkunde und ein Präsent, verbunden mit Dankesworten für das Engagement beim 1. FC Woffendorf . dr