„ Wohnen im Apfelgarten“ nennt sich die neue Wohnanlage in der Altenkunstadter Theodor-Heuss-Straße, in die der Caritas-Verband für den Landkreis Lichtenfels mit einem Beratungshaus und einer Tagespflege eingezogen ist. Es handelt sich dabei um soziale Einrichtungen, die die katholische Pfarrgemeinde Altenkunstadt mit Zuwendungen von insgesamt 6500 Euro unterstützte. „Das Geld stammt aus der in München beheimateten Loy-Stiftung, die wohltätige Zwecke unterstützt und unserer Pfarrgemeinde alljährlich einen gewissen Betrag für die gute Sache zukommen lässt“, erläuterte Kirchenpfleger Alfred Dittrich. Nach Mitteilung von Caritas-Geschäftsführer Thomas Geldner wurden 2500 Euro für die Ausstattung des neuen Gemeinschaftsraums und die Arbeit der Caritas verwendet. 4000 Euro sind für die Aufgaben der Caritas-Projektgruppe „In der Heimat wohnen“, die seit 2009 in Altenkunstadt aktiv ist, bestimmt. Und deren Betätigungsfeld ist umfangreich, wie die Ausführungen von Angela Lohmüller verdeutlichten. „Wir bieten neben kompetenter Beratung zu Themen wie Versorgung, Wohnen , Teilhabe, Pflege und Sozialleistungen auch verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten wie Spielenachmittage, ökumenische Gottesdienste und Ausflüge mit der Fahrrad-Rikscha an“, erklärte die Quartiersmanagerin. Gut angenommen werde das Digital-Café, das jeden Montag zwischen 16 und 18 Uhr im Gemeinschaftsraum des Beratungshauses seine Pforten öffnet und älteren Menschen die Möglichkeit bietet, entspannt mit Laptop, Smartphone und Tablet umzugehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 09572/7543756. „Unsere Einrichtung ist montags bis freitags geöffnet und bietet Platz für 20 Seniorinnen und Senioren“, berichtete Leiterin Bianca Geiger.

Bernd Kleinert