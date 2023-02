Vor Kurzem durfte Bürgermeister Jochen Weber den neuen Mitarbeiter André Sittig im Team Bauhof begrüßen.

André Sittig ergänzt den gemeindlichen Bautrupp durch seine Fachausbildung als Maurer und stellt somit das fachliche Knowhow im Bauhof weiterhin sicher.

Gute Zusammenarbeit

Nach vorschriftsmäßiger Ausstattung mit der Warnschutz-Dienstkleidung kam er, gemeinsam mit dem Bauhofleiter, Herrn Norbert Wich, zum Antrittsbesuch ins Rathaus der Gemeinde Michelau .

Erster Bürgermeister Jochen Weber wünschte André Sittig einen guten Start in seine neuen Aufgabengebiete in der Gemeinde und freute sich auf eine gute Zusammenarbeit. Den Wünschen schlossen sich der Geschäftsleiter Stephan Meier, der Bauamtsleiter René Biesenecker und der Bauhofleiter Norbert Wich an. red