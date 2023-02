Seit Beginn des Jahres ist Marcus Weihermüller bei der Gemeinde als neuer Mitarbeiter im Bauhof und in der Albert-Blankertz-Schule tätig. Etwa die Hälfte seiner Arbeitszeit wird er Florian Schwalme als stellvertretender Hausmeister in der Albert-Blankertz-Schule unterstützen. Hier tritt er die Nachfolge des im Frühjahr altersbedingt ausscheidenden langjährigen stellvertretenden Hausmeisters Norbert Fiedler an.

Gebäudemanagement im Fokus

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit wird das technische Gebäudemanagement für die mehr als 20 kommunalen Liegenschaften sein. Angesichts der immer komplexeren Anlagentechnik in den Gebäuden und der aktuellen Herausforderungen durch Energiekrise und Energieverordnungen soll die Betreuung aller gemeindlichen Gebäude zukünftig in einer Hand liegen. Der Fokus wird hier zunächst auf der Energieversorgung liegen, mit dem Ziel, Energiesparmaßnahmen zu identifizieren und umzusetzen. Weihermüller stammt aus Neuses am Main und ist gelernter Elektriker für Energie- und Gebäudetechnik. Bis 2021 war er als Elektriker für eine Wohnbaugenossenschaft in Rostock tätig, bevor es ihn wieder zurück in seine Heimat zog. che