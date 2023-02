Vor Kurzem fand die symbolische Schlüsselübergabe auf dem „Graatzer Marktplatz“ für ein neues Fahrzeug der Kommune statt. Bürgermeisters Jochen Partheymüller überstellte den neuen Kommunaltraktor, den bereits im Einsatz befindlichen „Fendt-Cargo 4x75“, offiziell seiner Bestimmung an die beiden Bauhofmitarbeiter Bernd Müller und Markus Fischer.

Für viele Arbeitseinsätze gut

Der Frontlader Fendt Cargo bietet ausgefeilte Technik, und damit höchste Produktivität. Er ist multifunktional für viele Arbeitseinsätze zu gebrauchen. Es handelt sich um eine Neuanschaffung, da das alte Fahrzeug den gewünschten Gebrauchsnormen nicht mehr entsprach und nach zehn Jahren Dienst sich auch die ersten reparaturbedürftigen Abnutzungen andeuteten, erklärte Bernd Müller vom Bauhof.

„Meistens waren wir mit dem alten Kommunaltraktor zufrieden, aber wir freuen uns nun auf den neuen, dessen Möglichkeiten man noch genauer kennenlernen muss.“

Die Kosten für das Neufahrzeug belaufen sich auf ca. 150.000 Euro. Der Vorgänger ist noch so gut in Schuss, dass er bei der Ablöse 65.000 Euro einbracht. So reduzierten sich die Kosten auf 85.000 Euro, freute sich Bürgermeister Jochen Partheymüller . rdi