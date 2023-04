Eine Großanschaffung in Krisenzeiten ? Da könnte man fragen, ob sich das mit den klammen Kassen, die aktuell in fast jedem Rathaus vorherrschen, überhaupt verträgt. Tobias Walter von der Marktgemeinde klärt auf. Man habe das Fahrzeug schon vor fast zwei Jahren bestellt. Extrem lange Lieferzeiten, vielleicht auch coronabedingt, die Ausstattung mit den notwendigen Aufbauten, die Überführung vom Hersteller aus Österreich – das habe schon Zeit in Anspruch genommen. Doch nun ist sie endlich da: die „Allzweckwaffe“ für den Bauhof.

Kein Zusatz, sondern Ersatz

Der Achttonner von MAN (mit aufgebautem Kran sogar ein Neuntonner) ist ein Dieselfahrzeug mit 290 PS und vielen Aufbauten. Er soll zum Straßenbau eingesetzt werden, zum Abtransport von Holz, Reisig und Erdaushub und er kann mit seiner Baggerschaufel tüchtig zugreifen. Damit das auch reibungslos funktioniert, sind die Bauhofmitarbeiter eigens vom Team der ausliefernden Firma Baywa geschult worden.

„Das ist kein Zusatz, das ist ein Ersatzfahrzeug für unseren bisherigen 20 Jahre alten Lkw“, informiert Tobias Walter. Ein Loch in die Kassen reißt er dennoch: „Für Gemeindefahrzeuge gibt es keine Förderungen“, bedauerte Bürgermeister Bernhard Storath . Die Kosten in Höhe von 270.000 Euro müsse Ebensfeld selbst schultern. Dennoch sei er froh, dass der Fuhrpark jetzt leistungsfähiger ist.

Aktuell stehen (mit dem Neuen) drei Großmaschinen, zwei Traktoren, zwei Pritschenwägen und ein Klein-Lkw auf dem Gelände des Bauhofes. Hier soll übrigens in Kürze umgebaut werden. Nachdem der Gemeinderat vor Kurzem beschlossen hatte, eine neue Fahrzeughalle auf dem Areal neben dem Rathaus zu errichten, laufen bereits die Ausschreibungen. Monika Schütz