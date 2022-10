Der diesjährige Gauturntag des Turngaues Südoberfranken stand ganz im Zeichen der Vorstandswahlen. Mit der Ernennung von Edwin Stark zum Ehrenvorsitzenden fand dessen jahrzehntelange Tätigkeit zusätzlich eine besondere Würdigung.

Im Vereinsheim des TV Oberwallenstadt eröffnete zunächst der Vorsitzende Edwin Stark den Gauturntag. Leider hat Corona allen Sporttreibenden in den beiden letzten Jahren stark zugesetzt und es waren keine Lehrgänge, Ausbildungen und Wettkämpfe möglich. Erfreulich wäre allerdings, dass alle 2022 angelaufenen Wettkämpfe, aber auch Assistenten-Ausbildung und Seniorenlehrgänge wieder eine lebhafte Beteiligung verzeichneten.

Am Ende seiner Ausführungen bedankte sich Edwin Stark bei allen, die im Turngau tätig sind und ihn und seine Gattin über Jahrzehnte hinweg begleiteten. Mit Blick auf die anstehenden Wahlen gab er an dieser Stelle bereits bekannt, dass er nicht mehr kandidieren werde.

Ergebnis der Neuwahlen

Danach erfolgte die Überleitung zu den Neuwahlen , die unproblematisch vonstattengingen. Das Vertrauen für das Amt des neuen Vorsitzenden erhielt Martin Rostalski. Zweiter Vorsitzender wurde Clemens Weisser und Schatzmeisterin Renate Krippner. Für den Bereich „Sport für Ältere, Fitness- und Gesundheitssport“ ist Gabriele Stocker zuständig, den Posten des Fachwarts (Gerätturnen/männlich) übernimmt Clemens Weisser. Sein Stellvertreter ist Peter Jakoubek. Weitere Ergebnisse: Kampfrichter (männlich) Clemens Weisser, Stellvertreter Felix Hüttner, Fachwartin (Gerätturnen/weiblich) Michaela Müller, Stellvertreter Felix Müller , Kampfrichter (weiblich) Mona Then, Stellvertreter Felix Hüttner, Liga (männlich) Christian Zimmermann, Stellvertreter Jan Magnus Glas, Liga (weiblich) Lisa Fischer, Kinderturnwartin Pia Schaible, Vorsitzende (Jugend) Rike Straub, Ehrenamts- und Gleichstellungsbeauftragter Edwin Stark, Gaubanner/Geräte Peter Riese. Für den Bezirksturntag wurden anschließend 27 Delegierte und Ersatzdelegierte festgelegt.

Anschließend gab Martin Rostalski bekannt, dass Edwin Stark zum „Ehrenvorsitzenden“ des Turngaues Südoberfranken ernannt wird. Weitere verdiente Mitglieder des Turngaues konnten ebenfalls ausgezeichnet werden: Mona Then erhielt die Ehrennadel in Bronze, Gabriele Stocker die Ehrennadel in Silber und Michaela Müller, Renate Krippner sowie Clemens Weisser die Ehrennadel in Gold. dr