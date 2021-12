Marco Schneider heißt der neue Leiter des Friedrich-Baur-Seniorenzentrums Sankt Kunigund in Altenkunstadt .

Er tritt die Nachfolge von Gabriele Händel an, die nach Wallenfels im Landkreis Kronach gewechselt ist und dort nun das Alten- und Pflegeheim Sankt Elisabeth leitet.

Zuvor in Kulmbach tätig

Im Rahmen einer schlichten Begrüßungsfeier im Speisesaal wurde Marco Schneider, der zuvor in der Seniorenwohnanlage Mainpark der Diakonie in Kulmbach in der Pflegedienstleitung tätig war, vorgestellt und in sein Amt eingeführt. Nadine Brunn, Fachberaterin für trägereigene Einrichtungen bei der Caritas gGmbH St. Heinrich und Kunigunde, wünschte dem neuen Heimleiter für seine verantwortungsvolle Aufgabe eine glückliche Hand.

Namens der Mitarbeiter des Seniorenzentrums hieß Claudia Neher den neuen „Chef“ willkommen.

Die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung wünschte ihm einen erfolgreichen Start an seinem neuen Wirkungsort und überreichte einen Blumenstrauß.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und auf ein kollegiales Miteinander zum Wohle der uns anvertrauten alten und pflegebedürftigen Menschen“, erklärte Marco Schneider, der sich für den herzlichen Empfang bedankte. bkl