Im Landkreis Lichtenfels gibt es im Kreisverband der Imker zwei Zertifizierungsbeauftragte. Eine davon ist jetzt Fachwartin und Bienensachverständige Kerstin Schmidt vom Imkerverein Redwitz . Sie hat erst kürzlich die Schulung besucht und wurde durch den Honigobmann des Deutschen Imkerbundes bestellt.

Jetzt können entsprechende Schulungen für die Imker zum Erwerb des DIB-Honigglases abgehalten werden. Vorsitzender Peter Ladegast gratulierte dazu.Die Schulung für die Zertifizierung, die das Qualitätsmerkmal der Marke „Echter Deutscher Honig“ bestätigt, sowie weitere vier Module mit jeweils zwei bis drei Stunden berechtigen den Imker , seinen eigenen Honig im Deutschen-Imkerbund-Honigglas zu vermarkten. Dies wird durch das persönlich ausgestellte DIB-Honigzertifikat bestätigt.

Rück- und Ausblick

Auf der Jahreshauptversammlung des Imkervereins im Bürgerhaus bezifferte Vorsitzender Peter Ladegast die Mitgliederzahl mit 73, davon 62 Aktive und 11 Passive. Mit 19 Frauen im Verein beträgt der Frauenanteil genau 26,0 Prozent. Dabei liegt der Redwitzer Imkerverein über dem deutschen Durchschnitt.

Im vergangenen Jahr betreuten die Mitglieder des Imkervereins 287 Völker. Das entspricht einem Durchschnitt von 4,63 Völkern je Imker . Die Jungimker pendeln zwischen zwei und fünf Völker.

Das Jahr 2022 bezeichnete Ladegast als eines der trockensten und wärmsten Jahre seit der Wetteraufzeichnung. Die Honigernte war dennoch nicht schlecht.

Zur aktuellen Situation der Bienen berichtete Ladegast über erste Reinigungsflüge. Die Brut müsse gefüttert werden, was einen höheren Futterverbrauch in den Völkern zur Folge hat. Zudem appellierte Peter Ladegast an die Imker , sich Gedanken für einen neu zu wählenden Vorstand in zwei Jahren zu machen. Er werde nicht mehr zur Verfügung stehen. che