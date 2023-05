Die BRK-Wasserwacht im Landkreis Lichtenfels freut sich über frisch ausgebildete „Wasserretter im Wasserrettungsdienst “. In den vergangenen Monaten haben 13 ehrenamtliche Rotkreuzler diese umfangreiche und hochwertige Ausbildung absolviert.

Kürzlich legten alle die Abschlussprüfung erfolgreich ab und dürfen sich nun „Wasserretter“ nennen. Wasserretter kommen bei der Rettung von Menschen im, unter und am Wasser zum Einsatz. Sie versorgen verletzte und in Not geratene Personen, suchen vermisste Personen, bergen Leichen und auch Fahrzeuge. Dazu setzen sie hochwertiges technisches Gerät wie Rettungsboote und Tauchausrüstung, aber auch medizinisches Material ein.

Über 64 Unterrichtseinheiten

Die Qualifikation zum Wasserretter ist auch eine wichtige Voraussetzung für weiterführende BRK-Fachausbildungen wie Bootsführer, Taucher oder Einsatzleiter. Die Ausbildung zum Wasserretter umfasst mindestens 64 Unterrichtseinheiten – aufgeteilt in theoretischen Unterricht und praktische Übungen.

Nach dem theoretischen Teil, der als Online-Schulung durchgeführt wurde, konnte das neu Erlernte an den vergangenen Wochenenden in die Praxis umgesetzt werden. „Unsere Kursteilnehmer waren sehr motiviert, und ich freue mich, dass alle so gut mitgemacht haben. Gerade in der heutigen Zeit, in der es für viele Menschen nur noch darum geht, ihre Freizeit möglichst unterhaltsam zu gestalten, ist es alles andere als selbstverständlich, sich als Helfer für die Allgemeinheit ausbilden zu lassen. Umso mehr freue ich mich über den erfolgreichen Verlauf der Ausbildung und das tolle Engagement unserer Aktiven“, so BRK-Ausbilder Florian Gehringer. Die neuen Wasserretter sind Katharina Berthold, Christian Brinschwitz, Franziska Brinschwitz, Heidi Eppler, Jonathan Eppler, Simon Rudolph und Vincent Schnapp (alle BRK-Wasserwacht Altenkunstadt), Mattias Arneth und Simon Kraus ( Wasserwacht Bad Staffelstein), Dominik Küfner ( Wasserwacht Ebensfeld), Anika Gäberlein, Christina Kolb und Dominik Schmidt ( Wasserwacht Redwitz). red