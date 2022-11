Die Freude über ihre Neuwahl war der neuen Vorsitzenden des VdK-Kreisverbandes Lichtenfels Monika Faber beim Kreisverbandstag in Reundorf deutlich anzumerken. „Schön, dass wir nach langer Zeit endlich wieder komplett sind“, bewertete sie die durchgeführten Wahlen. Noch als kommissarische Vorsitzende konnte Faber zu Beginn zahlreiche Ehrengäste willkommen heißen, darunter auch die neue Bezirksgeschäftsführerin Andrea Stühler-Holzheimer.

Ehrenamt in Gefahr

Eines zog sich dann wie ein roter Faden bei allen Rednern durch den Verbandstag. Zwar habe der Vdk immer noch einen großen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen, aber vor Ort sei es häufig schwierig, Mitglieder zu finden, die sich dann auch ehrenamtlich engagieren.

Der Kreisverband Lichtenfels besteht aus 22 Ortsverbänden, leider mussten zwei aufgelöst werden. Der Mitgliederstand betrug zuletzt 6244, ein Zuwachs von 469 Personen. Im Ehrenamt sind 148 Menschen tätig.

Es wurden über 11.367 Einzelberatungen durchgeführt, in denen insgesamt 17.727 Fragen zu den unterschiedlichen Rechtsbereichen beantwortet wurden. Die Anzahl an persönlichen und telefonischen Beratungen hält sich hierbei fast die Waage.

Antragsstellungen erfolgten 2718, wovon 2013 stattgegeben wurden, Widerspruchsverfahren gab es 738, Klageverfahren 94, Gerichtstermine gab es neun.

Im gesamten Zeitraum konnten für die Mitglieder Nachzahlungen in Höhe von rund 1.900.000 Euro erfasst werden. „Das sind also fast zwei Millionen Euro“, meinte die Bezirksgeschäftsführerin Andrea Stühler-Holzheimer nicht ohne Stolz. Für den kleinsten Kreisverband in Oberfranken sei das eine beachtliche Summe. Ihr Dank daher galt allen Mitarbeitern, egal ob Haupt oder Ehrenamtliche, die dies möglich gemacht hatten.Dritter Bürgermeister Matthias Söllner überbrachte die Grüße der Stadt Lichtenfels . Er hob die Wichtigkeit des Sozialverbandes hervor.

Ergebnis der Wahlen

Die Wahlen zum Kreisvorstand hatten anschließend folgendes Ergebnis: Vorsitzende Monika Faber, stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Dietzel und Harald Zeulner, Schriftführerin Susanne Lutter, Schatzmeisterin Sigrid Kalb, Vertreterin der jüngeren Generation Uschi Sünkel, Vertreterin der Frauen Marianne Weberpals, Beisitzer Martina Buhr, Astrid Carl, Peter Lauterbach und Monika Willner, Kreisrevisor ist Otto-Karl Fischer.