Ein herzliches Dankeschön überbrachte Bürgermeister Andreas Hügerich im Namen aller Einwohner aus Köttel . Denn die durften sich gleich zweimal freuen.

Mit einer Zuwendung aus den Reinerträgen des Gewinnsparvereins Bayern konnte die Raiffeisenbank Obermain Nord die Anschaffung einer Informationstafel für die Vereine unterstützen. Hier finden sich alle Informationen zum Ortsgeschehen und den örtlichen Vereinen.

Mittels einer weiteren Spende konnte am beliebten Ausflugspunkt Leite eine neue Sitzgruppe angeschafft werden. Hier können sich sowohl Einheimische als auch Gäste über einen tollen Ausblick in den Kötteler Grund – an Tagen mit guter Fernsicht sogar zur Plassenburg und weiter bis ins Fichtelgebirge zum Ochsenkopf – erfreuen. Die moderne Sitzgruppe lädt hier zum Rasten und Verweilen ein.

Für beide Anschaffungen betrug die Spende 3200 Euro. Obwohl es das Wetter zur offiziellen Spendenübergabe nicht so gut meinte, freuten sich die Teilnehmer auf diese Spendenübergabe an einem nicht so alltäglichen Platz, hoch oben über Köttel . Bürgermeister Hügerich freut sich über die Informationstafel, die Bänke und den Tisch : „Diese Ideen kommen sicher bei den Bürgern aus Köttel sowie Ausflüglern gut an.“ red