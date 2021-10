Kürzlich feierte Pfarrer i.R. Udo Zettelmaier einen Jugendgottesdienst anlässlich der Verabschiedung und Neuaufnahme der Ministranten in der Prächtinger Hankirche. Nach einem feierlichen Einzug mit 16 Ministranten begann der Gottesdienst unter der musikalischen Gestaltung von Isabell Voll an der Orgel, Emilia Voll ( Klarinette ), und Bastian Erben spielte die Trompete .

Die Kinder und Jugendlichen brachten sich neben ihrem Ministrantendienst auch durch Vorlesen der Besinnung oder der Fürbitten in die Messe mit ein. Pfarrer Zettelmaier lobte ihr Engagement und auch den Zusammenhalt in der Gruppe mit der Altersspanne von neun bis 17 Jahren. Die vergangenen eineinhalb Jahre waren pandemiebedingt leider nicht so viele Aktivitäten möglich, aber in diesem Sommer haben wenigstens eine kleine Feier stattfinden können, so Zettelmaier. In Zukunft werden auch wieder einmal im Monat Ministrantenstunden stattfinden.

Lea Engert und Ben Hopfenmüller in die Gruppe der „Prächtinger Minis“ aufgenommen und Lea und Pia Merklein nach siebenjährigem Dienst verabschiedet. Die beiden Oberministranten Jonas Lieb und Simon Hagel hießen die beiden neuen willkommen und überreichten ein Ministrantenbuch und den Rücksack der Prächtinger Minis. Den ausscheidenden Ministranten wurde mit einem Gutschein gedankt und Urkunden von der Diözese verliehen. red