Ab Freitag, 29. Januar, stehen neue "Jungschar-to-go-Tüten" in der St.-Ägidius-Kirche zur Abholung bereit. Die Kirche ist tagsüber bis 16 Uhr geöffnet. Aus gegebenem Anlass muss der "LoGo-Gottesdienst" am Sonntag, 7. Februar, noch einmal online stattfinden. Der Link ist in Kürze auf der Homepage zu finden.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass ab sofort auch in den Gottesdiensten das Tragen von FFP2-Masken vorgeschrieben ist. red