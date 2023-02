Vier Jahrzehnte dürften sie auf jeden Fall auf dem Buckel gehabt haben, die bisherigen Gewänder der Ministranten der Sankt-Katharina-Kirche in Oberküps . Ansehnlich waren sie schon lange nicht mehr, mittlerweile auch deutlich zerschlissen. Deswegen haben nun die Mitglieder des Kulturvereins aus den Einnahmen ihrer geselligen Veranstaltungen neue besorgt – und diese Spende in Höhe von 1500 Euro in einem Gottesdienst feierlich der Kirche übergeben.

Beitrag zur Kultur des Dorfes

Pfarrer i. R. Udo Zettelmaier freute sich sehr über die brandneuen Gewänder für die Messdiener, die er aus den Händen des Zweiten Vorsitzenden Kunibert Betz, Kassenwart An-dreas Voll und „Häusla-Wart“ Hans Gaar übernehmen durfte.

Beschafft worden sind die Gewänder über einen Spezialhändler in der Oberpfalz. Es war Andreas Voll, der die Idee schon vor längerem gehabt hatte. „Die bisherige Bekleidung war einfach schon sehr abgetragen“, sagte der Schatzmeister des Kulturvereins. „Teilweise haben die Ministranten ihre Röcke verloren.

Ursprünglich wollte ich alle drei Vereine im Ort mit ins Boot nehmen. Bei einer Vorstandssitzung des Kulturvereins aber haben wir dann beschlossen, die Gesamtkosten zu übernehmen.“ Und das aus gutem Grund, denn die „Kirche gehört eben auch zu unserer Kultur, und wir wollen mit unseren Einnahmen stets etwas für unser Dorf und unsere Kinder machen.“

Die 1500 Euro stammen aus den Erlösen der Herbst-Kerwa und des Faschings. „Zwei wichtige Events für uns“, betont Voll. Das nächste närrische Treiben steht am Freitag, 10. Februar, übrigens schon vor der Tür. mad