Der Stadtrat der Stadt Lichtenfels hat seiner jüngsten Sitzung den Erlass der Vierten Satzung zur Änderung der Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren beschlossen. Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie liegt in der Stadt Lichtenfels , Rathaus I, 1. Stock, Zimmer-Nr. 1.07, ab sofort bis einschließlich Freitag, 25. März, während der üblichen Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme aus. red