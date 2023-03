„ Frieden durch Erinnern“ haben sich viele Soldatenkameradschaften nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Fahnen geschrieben. Der sinnlose Krieg Russlands in der Ukraine zeigt, wie wichtig die Bundeswehr für Frieden und Freiheit ist.

Aber auch die Kameradschaftspflege der Reservisten gehört bis heute ebenso dazu wie das sportliche Wettkampfschießen. Leider werden die Mitglieder in den Vereinen und Verbänden immer weniger und die Kameradschaften kämpfen um ihre Existenz. Die Soldatenkameradschaft Weismain ist davon relativ verschont geblieben, wie sich bei der Jahreshauptversammlung zeigte.

Vorsitzende Stefanie Heinel berichtete, dass die Soldatenkameradschaft Weismain 92 Mitglieder hat. Davon sind zwei Ehrenmitglieder, 19 Mitglieder gehören der Schießgruppe an und zwei weitere sind unter 18 Jahre alt. Acht Kameraden sind verstorben.

Schießwart Lochen Lauterbach berichtete, dass auch das Kameradschaftsschießen wiederaufgenommen wurde. Bei der Vereinsmeisterschaft in Weismain konnte Roland Dauer den Titel erringen. Der Landesverband sei nach einigen Querelen wieder in ruhiges Fahrwasser gekommen. Erfreulich waren die Schießergebnisse des Landesschießens, die Schießwart Jochen Lauterbach bekanntgeben konnte. So erreichte beim Landesschießen Leonhard Wenninger mit dem Luftgewehr den dritten Platz. Ebenfalls Dritter wurde Thomas Henke mit dem Luftgewehr Auflage, in der gleichen Disziplin belegte Jörg Will den zweiten Platz. Im Kleinkalibergewehr Auflage wurde Jörg Will Landesmeister, die Mannschaft mit Jochen Lauterbach, Jörg Will und Henke Thomas wurde ebenfalls Landesmeister. Jochen Lauterbach wurde Dritter. Hans Bunzelt wurde ebenfalls Landesmeister mit dem GK 25.

Geehrt wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Daniel Keller, Karina Kraus, Stefanie Kraus und Markus Will, für 40-jährige Mitgliedschaft Reinhold Bauerschmidt, Alexander Müller und Hans Ruckdeschel und für 50-jährige Mitgliedschaft Wolfgang Dauer, Heinz Droschke, Otto Hildebrand, Erwin Motschenbacher, Norbert Müller und Alfred Stadelmann.

Höhepunkt war die Ernennung von Ehrenmitgliedern, die sich um die Soldatenkameradschaft verdient gemacht haben: Annette Müller, Agnes Stadelmann und Manfred Hügerich.

Bei den Vorstandswahlen gab es einige Veränderungen: Vorsitzende wurde Stefanie Heinel, zweiter Vorsitzender Leonhard Wenninger, dritter Vorsitzender Roland Dauer, Schatzmeister Michael Dauer, Schriftführer Roland Säum, Schießwart Jochen Lauterbach, stellvertretender Schießwart Hans Bunzelt und Vereinsbotin Annette Müller. Zu den Ausschussmitgliedern gehören Anette Müller, Stefan Bleyer, Manfred Hügerich, Daniel Keller, Thomas Säum, Michaela Zahlmann und Erwin Keller. Kassenprüfer sind Agnes Stadelmann und Daniel Keller. rdi