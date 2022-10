Die Burgkunstadterin Katharina Flierl ist die neue Chorleiterin beim Liederkranz 1856 Burgkunstadt . Sie hatte schon vor einigen Jahren die Leitung des Chores inne. Dennoch ist es beim Liederkranz 1856 Burgkunstadt wie bei vielen Chören. Ein sehr aktiver Chor und Verein mit vielen Auftritten und einer noch größeren Tradition, aber es fehlt der Sängernachwuchs. Ob es ein Männerchor schwieriger hat als ein gemischter Chor, lässt nicht genau sagen, denn das Liedgut ist auch bei den Burgkunstadter Männern mit der Zeit gegangen. Und wenn die Sänger den Schlageroldie „Ich hab dein Knie gesehen“ vierstimmig vortragen, ist es auch beim heutigen Publikum von viel Beifall begleitet.

Natürlich werden aber auch immer noch alte Männerchorklassiker in ansprechender Form dargeboten. Dass das Vereinsschiff am Laufen ist dafür sorgt Paul Münch seit über 30 Jahren als Erster Vorsitzender. Er war dafür ein Garant, dass der Liederkranz weiterhin auch in der Öffentlichkeit ein großes Renommee besitzt. Ob zum 170-jährigen Bestehen des Patenvereins Liederkranz Redwitz oder die Ausgestaltung des Festgottesdienstes beim anderen Patenverein, dem Freundschaftsbund Mainroth, wo zum 75. der Festgottesdienst mit der Haydn-Messe bereichert wurde.

Aber auch beim Gruppensingen oder der Maifeier in Mainroth: der Liederkranz ist und war immer ein gerne gesehener Gast. Auch Veranstaltungen in Burgkunstadt wie den Weihnachtsmarkt oder das Adventssingen bereicherte der Liederkranz. War im Vorstand durch Paul Münch und Heinrich Bähr durchaus eine gewisse Kontinuität immer vorhanden, war dies bei der Chorleitung nicht so gewesen. Sicherlich ist es nicht leicht, hier jemanden zu finden. Seit Otto Bähr beim Liederkranz als Chorleiter aufgehört hatte, waren es zehn junge Frauen und ein Mann, die den Taktstock schwangen. Meist waren dies junge Musikstudenten die zum Beispiel in Kronach an der Berufsfachschule für Musik ihre Ausbildung absolvierten und nicht länger als zwei Jahre am Obermain weilten.

Roland Dietz