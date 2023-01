Ganz im Zeichen eines Neuanfangs stand das vergangene Jahr des Vereins für Garten- und Landschaftspflege in Ebensfeld . Nicht nur waren nach den letzten beiden Jahren endlich wieder viele Veranstaltungen möglich. Auch wurden Neuerungen bei der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung bekanntgegeben.

Gabi Braun, Vorsitzende des Vereins , begrüßte 19 Mitglieder, die den Weg in das Feuerwehrhaus in Ebensfeld gefunden haben. Mit ihr wurde der Verein neben der neuen stellvertretenden Vorsitzenden Simone Endres auch von einigen weiteren neuen Vorstandsmitgliedern durch das Jahr geführt.

Pläne zeigen Erfolg

Gemeinsam konnte auf viele Veranstaltungen wie Radtouren, den Besuch eines Imkers, eines Kochkurses und einer „umgestalteten“ Weihnachtsfeier mit verschiedenen Stationen geblickt werden.

Besonders hervorgehoben wurde das Wachstum des Vereins . Nicht zuletzt durch die im Mai neu gegründete Kindergruppe, die „Ebensfelder Pfützenhüpfer“, meldeten sich 25 Kinder und acht Elternteile an.

Bereits vier Aktionen fanden im vergangenen Jahr statt. Ziel der Betreuerinnen Mona Engel, Carina Walter und Claudia Engel ist es, den Fünf- bis Zehnjährigen neue Erfahrungen in der Natur zu ermöglichen und ein Bewusstsein für die Umwelt zu schaffen. Natürlich werden die Kinder auch in die Aktivitäten des Hauptvereins mit eingebunden und lernen so auch die Notwendigkeit von Vereinen für das Gemeindeleben kennen.

Claudia Engel